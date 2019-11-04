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Adana'da çekiçle banka soygunu girişimi

Çekiçle bankanın camını kırıp, bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan şahıs, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dedi.

İHA | 04.11.2019 - 08:52..
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Adana'nın Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’nde, hırsızlıktan kaydı olduğu öne sürülen Osman B. (23), gündüz vakti bir özel bankanın şubesine gelerek yanında getirdiği çekiçle camı kırmaya başladı.

BIÇAKLA VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİ

Bir taraftan da elindeki bıçakla yanından geçen vatandaşları, kendisine karışmaması için tehdit etti.

Adana'da çekiçle banka soygunu girişimi ViDEO

ÇEKİÇLE BANKA CAMINI KIRDI

Osman B., bir süre bankanın camına çekiçle vurarak kırdı. Bu sırada olay yeri yakınında oturan bankanın özel güvenlik görevlisi, durumdan haberdar edilince bankaya geldi. Osman B.’yi önce ikna etmeye çalışan özel güvenlik görevlisi, zanlı ikna olmayınca onu etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Özel güvenlik görevlisi, elinde bıçak ve çekiç olan şahsın üzerine atladı.

Adana'da çekiçle banka soygunu girişimi

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir süre zanlı ile boğuşan özel güvenlik görevlisi, vatandaşların da yardımıyla soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncunun elindeki bıçak ve çekiç alındıktan sonra durum polise bildirildi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"AİLEMLE SORUNLARIM VARDI, CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN YAPTIM"

Olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının verdiği ilk ifadesinde,"Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım." dediği öğrenildi.
Zanlının, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Adana'da çekiçle banka soygunu girişimi

Adana'da çekiçle banka soygunu girişimi

Adana'da çekiçle banka soygunu girişimi

Adana'da çekiçle banka soygunu girişimi

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