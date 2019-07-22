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Adana’da ruhsatsız silah operasyonu

Yunus polislerinin uygulama noktalarındaki ruhsatsız silah operasyonunda 5 silah yakalandı ve operasyon başarılı bir şekilde sonuçlandı.

İHA | 22.07.2019 - 10:00..
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Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

YUNUS POLİSLER İŞ BAŞINDA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus polisleri yaptıkları baskınlarla ruhsatsız tabancalara geçit vermiyor.

Adana’da ruhsatsız silah operasyonu

DUR İHTARINA UYULMADI

Polis uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı.

Otomobildeki şahıslar bir süre sonra otomobili terk edip kaçtı.

Adana’da ruhsatsız silah operasyonu

KAÇAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Şahıslar kaçarken otomobilin altına 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerini attı.

Polis hem ruhsatsız tabancalara el koydu hem de şahısları kaçıp saklandıkları evde yakaladı.

Adana’da ruhsatsız silah operasyonu

DURDURULAN BAŞKA ARAÇLARDAKİ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yunus ekipleri yaptıkları diğer uygulamalarda ise iki araçtan iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana’da ruhsatsız silah operasyonu

ARACIN SOĞUTMA SİSTEMİNDEN ÇIKTI

Tabancanın birinin otomobilin soğutma sisteminden çıkması dikkat çekti.

Adana’da ruhsatsız silah operasyonu

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