Adana’da ruhsatsız silah operasyonu

Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

YUNUS POLİSLER İŞ BAŞINDA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus polisleri yaptıkları baskınlarla ruhsatsız tabancalara geçit vermiyor.

DUR İHTARINA UYULMADI

Polis uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı.

Otomobildeki şahıslar bir süre sonra otomobili terk edip kaçtı.

KAÇAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Şahıslar kaçarken otomobilin altına 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerini attı.

Polis hem ruhsatsız tabancalara el koydu hem de şahısları kaçıp saklandıkları evde yakaladı.

DURDURULAN BAŞKA ARAÇLARDAKİ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yunus ekipleri yaptıkları diğer uygulamalarda ise iki araçtan iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

ARACIN SOĞUTMA SİSTEMİNDEN ÇIKTI

Tabancanın birinin otomobilin soğutma sisteminden çıkması dikkat çekti.