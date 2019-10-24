Adana'da Tarihi Demir Köprü'de 2 araç çarpıştı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde seyir halindeki Nevzat Aydın yönetimindeki otomobil ile Selda Özen idaresindeki otomobil, Tarihi Demir Köprü girişinde çarpıştı.

1'İ BEBEK 8 YARALI

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Selda Özen ile yanında bulunan Saadet ve Ahmet Hakim Özen yaralanırken diğer sürücü Nevzat Aydın ve yanında bulunan Hanım, Lalihan, Semra ve bebek Semra Aydın yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlarda ağır hasar meydana gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgi tahkikat başlatıldı.