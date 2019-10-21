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Adıyaman'da dilenci kılığında eve girip yakalandılar

Evlere dilenci kılığında giren 3 kadın hırsız, bugün düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

İHA | 21.10.2019 - 09:57..
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Adıyaman'da 3 kadın, evlerine girdikleri kişilerin hem vicdanlarıyla hem de maddi durumlarıyla oynadı.

PARA ÇALDI

Merkez Sümerevler Mahallesi’nde bir ikamete dilenci kılığında gelerek 700 TL para çalan S.A., K.B., ve İ.A.’nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 3 kadın şahıs, Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalandı. Burada incelemeye alınan kadınların üstünden 700 TL para, kapılarda kilit düşürmeye yaralayan plastik aparatlar ve 8 adet anahtar çıktı.

SORGULANMA ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Çıkan para ve aparatlara polis ekiplerince el konulurken, şahıslar ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan S.A., isimli kadının 16 tane suç kaydının, K.B., isimli kadının 10 adet suç kaydının, İ.A., isimli kadının ise 10 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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