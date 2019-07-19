taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6463
Euro
6.3411
Altın
1437.77
Borsa
102448.86
Gram Altın
260.908

Adıyaman'da kardeş kavgası kamerada

İki kardeş aralarında tartışırken, biri diğerini defalarca kez bıçakladı.

İHA | 19.07.2019 - 14:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen İ.Y. ile ağabeyi Ö.Y. arasında tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışan iki kardeş, kıraathanenin önüne çıkarak tartışmaya devam etti. İ.Y., olay kapansın diye kıraathaneye girdi. Bir süre sonra kardeşinin arkasından kıraathaneye giren Ö.Y. ise elinde bulunan bıçakla kardeşi İ.Y.’yi defalarca bıçakladı. Kıraathanedekilerin araya girmesi ile Ö.Y. etkisiz hale getirildi.

Kavga ettiği kardeşini defalarca bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı halde yere yığılan İ.Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşini gözünü bile kırpmadan defalarca bıçaklayan Ö.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kardeş kavgası kamerada

Adıyaman'da kardeş kavgası kamerada

Adıyaman'da kardeş kavgası kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

898
İran: İHA kaybetmedik

İran: İHA kaybetmedik

38
İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

644
Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

151
Piar Araştırma'nın genel seçim anketi

Piar Araştırma'nın genel seçim anketi

258
Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

545
Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

356
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir