Adıyaman'da kaza: 4 aylık bebek öldü

Adıyaman-Malatya karayolunda meydana gelen kaza bir bebeğin hayatına mal oldu.

Fatih T. idaresindeki otomobil ile İbrahim Ş. idaresindeki otomobil Adıyaman- Malatya karayolu 15. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Fatih T., İbrahim Ş. ile Fatih T’nin kullandığı araçta bulunan Sadiye Demirci, Gülşah Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt ve 4 aylık bebek Abuzer Yeşilyurt yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçlardan çıkarılarak ambulanslara alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4 aylık bebek Abuzer Yeşilyurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.