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Adnan Oktar'ın mahkemedeki 'kedicikler' savunması

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 420 yıldan 871 yıla kadar hapsi istenen Adnan Oktar, cinsel tacizlerle ilgili sorulara "Allah aşkıyla seviyorum" karşılığını verdi.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 14:40..
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Adnan Oktar'ın mahkemedeki 'kedicikler' savunması

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi suçlardan da hapsi istenen Adnan Oktar, hakim karşısında.

"KADINLARA ŞEFKAT DUYUYORUM"

Oktar, duruşmada hakimin cinsel suçlarla ilgili sorularını, "Kadınların hepsini çok seviyorum. Allah aşkıyla seviyorum, şefkat duyuyorum, kadınlara karşı saygımı herkes bilir." diye cevapladı.

Adnan Oktar kedicikleriyle dans etti VİDEO

Adnan Oktar'a kediciklerden destek haberi
Adnan Oktar'ın mahkemedeki 'kedicikler' savunması

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