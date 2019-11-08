taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7564
Euro
6.3578
Altın
1466.89
Borsa
103409.39
Gram Altın
271.426
Bitcoin
51964.46

Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Adobe, android ve iOS için geliştirdiği yeni kamera uygulaması Photoshop Camera'yı tanıttı.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 13:18..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Adobe, Adobe Max 2019 konferansında iOS ve Android cihazlar için yeni bir kamera uygulaması tanıttı. Photoshop Camera olarak adlandırılan uygulama, şirketin Sensei AI platformunu kullanarak, filtrelerin, efektlerin ve sahne ayarlarının canlı olarak uygulanmasına izin veriyor.

2020 yılının başlarında kullanıma açılacak Photoshop Camera uygulaması, şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya erken erişime açıldı.

android

SAHNEYİ ANINDA TANIYACAK

Android ve iOS cihazları için geliştirilen, yapay zeka destekli Photoshop Camera sahnenin dinamik aralığını, tonunu ve türünü tanıyabiliyor ve sahneyi daha da geliştirmek veya harika yaratıcı efektler eklemek için uygun filtreler önerebiliyor.

Fotoğrafı çektikten sonra da kullanıcılara birçok ayar sunacak uygulama, aynı zamanda yapay zeka desteği sayesinde gökyüzü ve çevredeki diğer unsurları değiştirebilecek.

adobe

Adobe Photoshop Camera uygulamasının sınırlı sayıdaki önizleme sürümüne, aşağıdaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurduAdobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

402
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

399
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

90
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

105
HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

73
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

376
Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye yakalandı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir