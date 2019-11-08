Adobe, Photoshop Camera isimli mobil uygulamasını duyurdu

Adobe, Adobe Max 2019 konferansında iOS ve Android cihazlar için yeni bir kamera uygulaması tanıttı. Photoshop Camera olarak adlandırılan uygulama, şirketin Sensei AI platformunu kullanarak, filtrelerin, efektlerin ve sahne ayarlarının canlı olarak uygulanmasına izin veriyor.

2020 yılının başlarında kullanıma açılacak Photoshop Camera uygulaması, şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya erken erişime açıldı.

SAHNEYİ ANINDA TANIYACAK

Android ve iOS cihazları için geliştirilen, yapay zeka destekli Photoshop Camera, sahnenin dinamik aralığını, tonunu ve türünü tanıyabiliyor ve sahneyi daha da geliştirmek veya harika yaratıcı efektler eklemek için uygun filtreler önerebiliyor.

Fotoğrafı çektikten sonra da kullanıcılara birçok ayar sunacak uygulama, aynı zamanda yapay zeka desteği sayesinde gökyüzü ve çevredeki diğer unsurları değiştirebilecek.

Adobe Photoshop Camera uygulamasının sınırlı sayıdaki önizleme sürümüne, aşağıdaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz.

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