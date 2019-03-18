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Adobe Shockwave desteği önümüzdeki ay sona eriyor

Adobe, Shockwave desteğinin nisan ayında tamamen sona ereceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 10:54..
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Bir zamanlar etkileşimli web sitesi ögeleri ve işlevleri için gerekli olan bir numaralı eklenti Adobe Shockwave, artık yolun sonuna geldi. Milyonlarca cihaz tarafından kullanılan bu eklenti, flash içeriklerin görüntülenmesini sağlıyordu.

Geliştirici Adobe firması, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Shockwave desteğinin iş odaklı lisanslar hariç 9 Nisan'da tamamen durdurulacağını belirtti.

adobe shockwave

ADOBE SHOCKWAVE GERİDE KALDI

HTML5 Canvas, WebGL ve Adobe AIR gibi diğer platformlar tarafından desteklenen oyun ve diğer flash içeriklerinin artması, Shockwave desteğinin sonlandırılmasındaki en büyük neden olarak görülüyor.

Adobe ayrıca, Shockwave için seçkin Enterprise lisanslarına sahip olan şirketlerin, güncellemeleri almaya devam edeceğini belirtti.

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