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MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

İki okul ve bir camiye atılan füzeler sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

AA | 04.02.2020 - 17:40..
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MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

İKİ OKUL VE CAMİYE FÜZELİ SALDIRI

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı VİDEO

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

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