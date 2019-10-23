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Afyonkarahisar'da 8 metrelik çukura düşen tilki kurtarıldı

8 metrelik çukura düşen tilki için AFAD seferber oldu. Vatandaşlar, kurtarma operasyonunu film izler gibi izlediler.

İHA | 23.10.2019 - 14:55..
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü Harmanaltı mevkiinde bir tilkinin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR TİLKİ

Ekipler, kuyudan gelen sesin nesli tükenmekte olan bir tilki olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri de AFAD ekiplerinden yardım istedi. Tilkinin mahsur kaldığı kuyuyu kontrol eden ekipler, ilk olarak tilkiyi kuyudan çıkarmak için hazırlık yaptı.

Afyonkarahisar'da 8 metrelik çukura düşen tilki kurtarıldı

8 METRELİK KUYUDAN ÇIKARILDI

Yapılan hazırlık etüt çalışmalarının ardından kurtarma aparatları ile AFAD ekipleri, büyük bir titizlikle tilkiyi zarar vermeden mahsur kaldığı 8 metrelik kuyudan çıkardı.

Tilki kurtarma operasyonunu yemek yiyerek izlediler VİDEO

İHBARDA BULUNULDU

Öte yandan, kuyuya yakın bir patates tarlasında patates toplayan kadınların ise öğle yemeği için geldikleri kuyunun yakınında tilkiyi fark ederek, ekiplere ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 8 metrelik çukura düşen tilki kurtarıldı

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Tilkinin kurtarılması için ihbarda bulunan kadınlar, tilkinin mahsur kaldığı kuyudan kurtarılmasını öğle yemeklerini yemeye devam ederek, tıpkı film izler gibi seyretti. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan tilki, tekrar doğaya bırakıldı.

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