Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası gerçekleşti

Afyonkarahisar- Isparta kara yolunda, İsmail Akın T. (20) yönetimindeki kamyonetile, Şuhut ilçesi istikametinden Karaadilli istikametine doğru seyir halindeydi.

IŞIK DONANIMI ÇALIŞMIYORDU

Akın T. (20), aynı istikamette seyir halinde bulunan Anıl Ö. (24) yönetimindeki ışık donanımı çalışmayan tarım aracı patpat'a arkadan çarptı. Kamyonetin tarım aracı patpat'a çarpması sonucu karşı şeride geçen patpat'ın aynı istikametten gelen Yaşar G. (39) yönetimindeki kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında İbrahim Ç., Ebubekir Ç. ve Anıl Ö yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.