Ahmet Hakan, TRT 1 dizisi Tozkoparan'dan övgüyle bahsetti

TRT 1'in yeni dizisi Tozkoparan, her pazar 17.15'te seyirciyle buluşuyor.

PAZAR GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Çocuklar pazar günleri programlarını, dizinin başlangıcında evde olmak üzere yapmaya başladı.

AHMET HAKAN'IN YORUMU: SÜPER DİZİ

VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği çocuk dizisinde verilen mesajlar da oldukça dikkat çekici.

Bu ayrıntılar Ahmet Hakan'ın da dikkatinden kaçmadı.

Diziyi oldukça başarılı bulduğunu ifade eden Ahmet Hakan, diziyi "süper" olarak nitelendirdi.

Büyük bir ekibin titiz çalışmasıyla ortaya çıkan dizide; çocuklara yalan söylemenin kötü bir şey olduğu, koşulsuz sevmenin mümkün olduğu anlatılırken tek sporun futbol olmadığı da gösteriliyor.

YENİ BÖLÜM BUGÜN

Bugün 17.15'te TRT 1'de yeni bölümüyle ekrana gelecek Tozkoparan'ı sakın kaçırmayın.

Tozkoparan 4. bölüm tanıtımı VİDEO

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan