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Akıllı telefonları daha hızlı şarj etmenizi sağlayan 5 yöntem

Akıllı telefonlarınızı daha hızlı şarj edebilmenizi sağlayan 5 farklı yöntemi anlattık.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 17:00..
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Akıllı telefonları daha hızlı şarj etmenizi sağlayan 5 yöntem

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği konulardan biri de bataryalar. Günümüzde her ne kadar üst düzey akıllı telefonlar piyasaya çıksa da şarj sorununa henüz bir çözüm bulunabilmiş değil.

Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoda, zamanın oldukça kısıtlı olduğu durumlarda telefonunuzu nasıl daha hızlı şarj edebileceğinizi anlattık. Belki birçoğumuz bu yöntemleri zaten biliyor, ancak çok kısa bir sürede telefonunuzu olabildiğince hızlı şarj etmek istiyorsanız, bilmeyenler için bu yöntemler oldukça kullanışlı olabilir.

Kısa sürede hızlı şarj için 5 yöntem YouTube'tan İZLE

 

Bütün bu yöntemler, telefonunuzun özelliklerini biraz kısıtlasa da kısa sürede daha hızlı şarj etmenizi sağlayacaktır. Her ne kadar son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar hızlı şarj özelliğine sahip olsalar da daha eski telefon kullanıcıları bu yöntemleri kullanabilir.

Akıllı telefonları daha hızlı şarj etmenizi sağlayan 5 yöntem

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Kısa sürede hızlı şarj için 5 yöntem VİDEO

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