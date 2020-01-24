Akıllı telefonunuzun yavaş şarj olmasının 6 nedeni

Akıllı telefon satın aldıktan bir süre sonra, karşılaşmak istemediğiniz birçok sorun ortaya çıkabilir. Örneğin akıllı telefonunuz zamanla daha yavaş şarj olmaya başlayabilir ve bu da saatlerce süren şarj dolum sürelerine neden olur.

Bu içeriğimizde, birçok kullanıcının dert yandığı yavaş şarj olma sorununun nedenlerine ve çözüm yollarına göz atacağız.

NEDEN 1: KABLO SORUNLARI

Birçoğumuz USB kablolarımıza pek de iyi davranmıyoruz. Birçok kullanıcı, şarj kablolarını büküyor, sarıyor veya rastgele bir yerlere atıyor. Ancak bütün bunlar, zamanla bağlantının bozulmasına ve güç akışının doğru iletilmemesine neden oluyor.

Piyasada satılan bazı ucuz USB kabloları malzeme bakımından pek de dayanıklı değil. Bu nedenle yeni bir kablo satın alırken malzeme kalitesine dikkat etmeniz gerekiyor.

Ayrıca bazı USB kabloların uçları, telefonunuza her takıldığında gevşeyebilir veya hasar görebilir. Bu da yavaş şarj sorununun ortaya çıkmasına neden olur. USB kablonuzun uç kısmının hasarlı olmadığından veya içerisinde toz birikmediğinden emin olun.

NEDEN 2: GÜÇ KAYNAĞI

USB kablonuzun sorunlu olmadığına eminseniz, telefonunuzun şarj olması için kullandığınız güç kaynağına dikkat edin. Örneğin telefonunuzu bilgisayardan USB bağlantısı yoluyla şarj etmek oldukça kötü bir fikirdir. Hızlı şarj için her zaman duvardaki prizleri kullanmanız gerekiyor.

Ancak zaman zaman prizden şarj etmek bile şarj sürenizi etkilemiyor. Eski binalarda kullanılan bazı eski priz bağlantıları da telefonunuzun yavaş şarj olmasına neden olabilir. Bu nedenle daha hızlı şarj için, farklı bir priz de kullanmanız gerekebilir.

NEDEN 3: ŞARJ ADAPTÖRLERİ

Eğer USB kablonuzu ve prizinizi kontrol ettiyseniz, bir sonraki işlem olarak kullandığınız şarj adaptörüne göz atmalısınız. Her üretici, kendi akıllı telefonlarına uyumlu şarj adaptörleri üretir ve kullanıcılara sunar. Bu nedenle telefonunuzu her zaman kendi orijinal şarj cihazıyla şarj etmelisiniz.

Eğer farklı bir şarj aleti kullanırsanız; voltaj, watt, amper gibi değerler değişeceğinden telefonunuz daha yavaş şarj olabilir.

NEDEN 4: ESKİ TELEFONLAR

Eğer Galaxy S3 gibi eskide kalmış bir akıllı telefonunuz varsa ve şarj edilmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyorsanız, fazla bir neden aramanıza gerek yok. Birçok eski telefonun içerisindeki işlemci, RAM ve depolama gibi parçalar zamanla aşınır ve eski gücünü kaybeder. Bu nedenle telefonunuzu değiştirmekten başka bir çareniz de kalmaz.,

Ancak yeni telefonlar, hızlı şarjı destekleyen güçlü işlemcilerle gelir ve aynı zamanda güçlü şarj adaptörlerine sahiptir. Birçok yeni cep telefonu, şarja takıldıktan sadece on dakika sonra bile size dört saatlik kullanım sunabiliyor.

NEDEN 5: ARKA PLAN UYGULAMALARI

Kullanıcılar, genellikle telefonlarını uygulamalarla dolduruyor. Peki bu uygulamaların kaç tanesi arka planda çalışıyor ve pil ömrünüzü tüketiyor?

Arka planda çalışan çok sayıda uygulamanız varsa, bunlar güç tüketir ve cihazınızın daha yavaş şarj olmasına neden olur.

NEDEN 6: KULLANICILAR





Telefonunuzun yavaş şarj olma nedenini hiç kendinizde aradınız mı? Eğer telefonunuzun hızlı bir şekilde şarj edilmesini istiyorsanız ve zaman sizin için çok değerliyse, şarja taktıktan sonra telefonla ilgilenmeyi bırakmalısınız. Ayrıca WiFi, Bluetooth veya Mobil Veri gibi özellikleri kapatmak da daha hızlı şarj süreleri elde etmenizi sağlayabilir.

Hızlı şarj yöntemleri için daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoya da göz atabilirsiniz.

KISA SÜREDE HIZLI ŞARJ İÇİN 5 YÖNTEM - YOUTUBE

Sizin de buna benzer şarj problemleriniz varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.