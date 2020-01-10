Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Abdullah A, ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek Ömer A, Yaşar A, Hülya A. ile Hüseyin A'yı yaraladı.
2 ÖLÜ 2 YARALI
Yaralılar sağlık ekiplerince, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralılardan Hüseyin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet zanlısı Abdullah A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan Yaşar ve Ömer A. ile Abdullah A.'nın amca çocukları olduğu öğrenildi.