1 Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı Usulsüz düzenledikleri raporlarla sağlıklı kişileri ‘malulen emekli’ edip, maaşa bağlayan dolandırıcılar gözaltına alındı.

2 Karius'tan skandal hata Beşiktaş'ın tartışılan kalecisi Loris Karius, hazırlık maçında da hatalı bir gol yedi.

3 Hakemi rakip sanan dövüşçü Shinechagtga Zoltsetseg ile Ma Jia Wen arasındaki MMA maçında ilginç bir an yaşandı. Rakibine nakavt olan Ma Jia Wen, farkında olmadan hakeme saldırdı.

4 TÜBİTAK SAGE tarafında üretilen Gökdoğan testi geçti Göktuğ Projesi kapsamında, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

5 Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı Afyonkarahisar'da, kız kaçırma davası yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

6 Türk insanı Trump'a güvenmiyor Amerika merkezli Pew Araştırma Merkezi, Trump'a duyulan güveni araştırdı. Buna göre Türkiye yüzde 84'le ABD Başkanı'na en az güvenen 3. ülke.