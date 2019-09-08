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Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

Araç kullanırken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan alkollü sürücünün, canlı yayındayken çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 08.09.2019 - 18:14..
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Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

Aksaray Alpaslan Türkeş Bulvarı ile Acem Bulvarı kavşağında, alkollü araç kullanan Ahmet C. (30) idaresindeki otomobil, Fatih Mahallesi istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bisikletiyle giden 13 yaşındaki Recep Bıyık’a çarptı.

AŞIRI HIZ NEDENİYLE 4 YERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil daha sonra ağaca, ardından kaldırımı aşarak önce park halindeki bir otomobile, daha sonra da kuaför dükkanının merdivenlerine çarparak durabildi.

İLK VURDUĞU BİSİKLETLİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Araç durduğu sırada ilk vurduğu bisikletli çocuk, otomobilin üstüne düştü. Kazada Recep Bıyık ile otomobil sürücüsü Ahmet C. ve yanında bulunan Adem C. (35) yaralandı. Kazanın ardından yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım servisine alınan 13 yaşındaki Recep Bıyık 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

CANLI YAYIN YAPARKEN ÖLÜMLÜ KAZAYI ÇEKTİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede 123 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet C.'nin, aracıyla seyir halindeyken sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı belirlendi. Canlı yayın sırasında sürücünün bisikletli çocuğa çarptığı kaza anını da kaydettiği ortaya çıktı.

Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını kaybettiği kazayı canlı yayınladı

TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi yapılan sürücü Ahmet C., daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

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