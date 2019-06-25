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Aleyna Tilki fazla kilo eleştirilerine yanıt verdi

5 kilo verdiğini söyleyen Aleyna Tilki, "Bedenimin ruhuma çok yakıştığını düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 21:06..
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Bayram tatilini Bodrum’da geçiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı.

Yeşil bikinisiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, meraklı bakışları üzerinde toplamıştı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Tilki, hayranları ile bol bol fotoğraf çekmişti.

Aleyna Tilki fazla kilo eleştirilerine yanıt verdi

Bodrum tatilinde aldığı kiloların yanı sıra bikini seçimiyle de adından söz ettiren Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yalnız başına kahve içen genç şarkıcı Bodrum tatili hatırlatılınca şunları söyledi: 
"Evet, Bodrum tatilim çok konuşuldu, kilo aldığım için...' Zayıf ya da kalın değilim, Aleyna Tilki’yim' demiştim.

Şu anda 5 kilo verdim, istemeyerek verdim, çok tempolu çalıştığım için o günden sonra çok fazla konserim oldu. Çok kilo verdim. Veriyorum, alıyorum. Aleyna Tilki ölçüsü bu işte. Yoğunluğuna göre kilo alıp veren halim yani.

Çok seviyorum gerçekten bedenimi, ruhumla çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden de aşırı mutluyum yani. Ruhuma ve bedenime sahip olduğu için çok mutluyum."

Aleyna Tilki fazla kilo eleştirilerine yanıt verdi

Aleyna Tilki fazla kilo eleştirilerine yanıt verdi

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