taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8131
Euro
6.4514
Altın
1467.93
Borsa
107946.44
Gram Altın
274.294
Bitcoin
42081.1

Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi

Ali Ağaoğlu'nun, çantalar için "Onları kullananlar benim malım" dediği, Eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'i de aşağıladığı iddianame düzenlendi.

DHA | 11.12.2019 - 17:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi

2017 yılında BBC tarafından hazırlanan Türkiye belgeselinde, Ali Ağaoğlu'nun renkli hayatına yer verilmişti.

Ağaoğlu'nun belgeselde, görgüsüzce yaptığı konuşmalar tepki çekmişti.

HAKARET ÜZERİNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 2017 yılında yayınlanan belgeselin ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösterirken Reeve'in "Bunlar sizin mi değil mi" sorusuna, Ali Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" ifadelerini kullanarak kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde -VİDEO

AŞAĞILADI, UZLAŞMAYA VARILAMADI

Suç duyurusunun ardından gazetecilerin müşteki Biçer'in şikayette bulunması üzerine sorular sorması üzerine Ali Ağaoğlu'nun "O gelsin bekliyorum eve o hanımefendiyi eve" şeklinde cevap vererek müştekiyi aşağıladığı ve müştekinin şikayetçi olduğu belirtildi. Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bu nedenle Ali Ağaoğlu hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ali Ağaoğlu, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ağaoğlu hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından da takipsizlik kararı verildi.

Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

423
Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

331
Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

153
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

373
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

217
Konya Valisi, türbeye ayakkabıyla girdi

Konya Valisi, türbeye ayakkabıyla girdi

524
Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir