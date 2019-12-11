Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi

2017 yılında BBC tarafından hazırlanan Türkiye belgeselinde, Ali Ağaoğlu'nun renkli hayatına yer verilmişti.

Ağaoğlu'nun belgeselde, görgüsüzce yaptığı konuşmalar tepki çekmişti.

HAKARET ÜZERİNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 2017 yılında yayınlanan belgeselin ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösterirken Reeve'in "Bunlar sizin mi değil mi" sorusuna, Ali Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" ifadelerini kullanarak kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde -VİDEO

AŞAĞILADI, UZLAŞMAYA VARILAMADI

Suç duyurusunun ardından gazetecilerin müşteki Biçer'in şikayette bulunması üzerine sorular sorması üzerine Ali Ağaoğlu'nun "O gelsin bekliyorum eve o hanımefendiyi eve" şeklinde cevap vererek müştekiyi aşağıladığı ve müştekinin şikayetçi olduğu belirtildi. Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bu nedenle Ali Ağaoğlu hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ali Ağaoğlu, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ağaoğlu hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından da takipsizlik kararı verildi.