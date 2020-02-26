Alışveriş merkezine gelen adam karısını bıçakladı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, bir alışveriş merkezine gelen 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı.

KARISINI BIÇAKLA YARALADI

Karşılaşma üzerine, Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırgan koca için arama çalışması başlattı.