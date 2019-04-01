Almanya seçim sonuçlarından dolayı mutlu

Yerel seçimler sona erdi ancak sonuçların dünyadaki yankısı devam ediyor. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamadan sonra Alman Parlamentosu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme geldi.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, muhalefeti tebrik etti.





"TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI"

Yerel seçim sonuçlarının aynı zamanda Türkiye’de Avrupa yanlısı olanların ve seküler kesimin gücünü gösterdiğini belirten Schmid, "Muhalefet, AK Parti’nin medya ve kamu idaresindeki hakimiyetinin sağladığı üstünlüğe rağmen seçmenleri mobilize etmeyi başardı, bu gerçekten de takdire şayan bir başarıdır" diye konuştu.

"SONUÇLAR KABUL EDİLMELİ"

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı verilere göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarışı önde götürdüğüne dikkat çeken Schmid, "Şimdi önemli olan seçmen iradesine saygı gösterilmesi, seçim sonuçlarının kabul edilmesidir" dedi.



