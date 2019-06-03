Almanya'da istifa eden SPD liderinin yerine 3 kişi

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in istifa kararının ardından genel başkanlık görevini Genel Başkan Yardımcıları Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schaefer-Guembel'den oluşan üçlünün sürdüreceği bildirildi.

SPD yönetim kurulunun bugünkü toplantısının ardından genel merkez Willy Brand Haus'ta düzenlenen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcıları Schwesig, Dreyer ve Schaefer-Guembel alınan kararı kamuoyuna açıkladı.

Buna göre 24 Haziran'da toplanacak yönetim kurulunun belirleyeceği olağanüstü genel kurul tarihine kadar söz konusu üçlü, partide vekaleten genel başkanlık görevini birlikte sürdürecek.

"GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYACAĞIZ"

Dreyer, 3 genel başkan yardımcısı olarak genel başkanlığa aday olmayacaklarını belirtti.

Dreyer'in Rheinland Pfalz eyaleti başbakanlığına aday olacağı, Gümbel'in de 1 Ekim'de yeni bir göreve başlayacağı, Schwesig'in ise halihazırda Mecklenburg Vorpommer eyalet başbakanı olması nedeniyle aday olmayı düşünmedikleri kaydedildi.

Başbakan Angela Merkel de 3 ismi, koalisyon görüşmelerine katıldıkları için tanıdığını ifade ederek, yeni durumun herhangi bir istikrarsızlığa yol açacağını düşünmediğini belirtti.