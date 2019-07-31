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Almanya'da mültecilere seks-tecavüz farkı eğitimi

Başkent Berlin'de mülteciler, artan cinsel saldırılar için eğitime alındı.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 16:58..
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Almanya'da mültecilere seks-tecavüz farkı eğitimi

Avrupa'nın en büyük kentlerinden biri olan Almanya'nın başkenti Berlin'de Suriyeli, Iraklı ve Afgan mülteciler eğitime alındı. Mültecilerin eğitime alınma nedeni ise hayli ilginç.

TECAVÜZ-SEKS FARKI ANLATILDI

Sadece Berlin'de düzenlenen 4 saatlik eğitimde kursa katılmak isteyen mültecilere, rıza ile seks yapmak ile tecavüzün farkı videolarla anlatıldı.

ÖRNEKLER ÜZERİNDEN GÖSTERDİLER

Mültecilere verilen eğitimde gösterilen videoda; bir kadınla erkeğin gece kulübünde dans ettiği, içki içtiği, öpüştüğü ardından erkeğin evine gitttiği ve erkeğin kapıyı kilitleyerek kadına tecavüz ettiği gösterildi.

Almanya'da mültecilere seks-tecavüz farkı eğitimi

Öte yandan seks ile tecavüzün farkı için; birine 'çay ister misin' diye sormak gibi. Kadın 'evet, isterim' derse, gerçekten istediği içindir. Kararsızsa, çayı demleyip tekrar sorabilirsiniz. Kadın 'teşekkür ederim, kalsın, istemem' derse, çayı demlemeyin ve kızmayın. Cinsellikte de aynı şey geçerli." örneği de verildi.

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