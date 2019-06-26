taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7822
Euro
6.5807
Altın
1408.91
Borsa
94847.34
Gram Altın
261.918

Almanya'dan su kullanımı konusunda uyarı

Almanya, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Belediyeler, su sıkıntısı yaşamamak için özellikle içme sularını tasarruflu kullanma konusunda uyarılar yapıyor.

DHA | 26.06.2019 - 17:44..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Avrupa, Sahra Çölü'nden gelen sıcak hava dalgası ile adeta kavruluyor. Özellikle bölgede mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle Almanya'da, "Dışarı çıkmayın" uyarıları yapılıyor.

SU KULLANIMI UYARISI

Almanya'da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı sebebiyle belediyeler, su kullanımı konusunda halkı uyarmaya başladı. "Yaşlı ve hamileler başta olmak üzere mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın" çağrısı yapan belediye sağlık daireleri, şimdi de içme suyu kullanımı konusunda, tasarruflu olunması uyarısında bulunmaya başladı.

Almanya'dan su kullanımı konusunda uyarı

Almanya’nın Ostwestfalen Minden-Lübbecke bölgesindeki 120 bin nüfuslu Löhne kentinde, aşırı sıcaklardan kaynaklanan yoğun su kullanımının içme suyu sıkıntısına sebep olduğu bildirildi.

Almanya'dan su kullanımı konusunda uyarı

SU KITLIĞI İHTİMALİ

Almanya’da yaşanan iklim dışı sıcaklıkların su kıtlığına neden olduğunu belirten Löhne Belediyesi, "Bahçelerinizi lütfen içme suyu ile sulamayın, havuzlarınızı da çeşmelerden doldurmayın" çağrısında bulundu.

Almanya'dan su kullanımı konusunda uyarı

Löhne kenti Su İşleri Dairesi Müdürü Klaus Wilmsmeier, bahçelerin sulanmamasını, evlerin önlerindeki havuzların doldurulmaması ve araçların mümkün mertebe çeşme suyu ile yıkanmaması konusunda vatandaşı uyardı.

Almanya'dan su kullanımı konusunda uyarı

Löhne kentinin İçme Suyu Barajları Sorumlusu Christoph Flieder, aldıkları tedbirlerin yetersiz olmaya başladığını, sıcakların bu şeklide devam etmesi halinde komşu şehirlerden vidanjörlerle içme suyu tedarik etmenin kaçınılmaz hale geleceğini hatırlatarak; içme suyunun tasarruflu kullanılmasını rica etti.

Almanya'dan su kullanımı konusunda uyarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

266
Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

157
Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

559
Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

324
İzmir’e bir metro hattı daha geliyor

İzmir’e bir metro hattı daha geliyor

181
Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

433
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

350
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir