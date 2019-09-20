Tekno 'on' 10.bölüm : ''Amazon ormanları yok olduğunda, Dünya'da gerçekleşecek 10 şey''

İrili ufaklı yangınlar, ağaçlandırmanın yetersizliği ve küresel ısınma nedeniyle, Amazon yağmur ormanları, günümüzde endişe verici bir oranda küçülmeye devam ediyor. Dünyanın Akciğerleri olarak ifade edilen bu ormanlar, sadece bu yıl 75 binden fazla yangına maruz kaldı. Bütün bunlardan bize ne diyebilirsiniz. Ancak bu ormanlar tamamen yok olduğunda, Dünya genelinde de önlenemez sonuçlar ortaya çıkabilir.

Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, Amazon ormanları tamamen yok olduğunda, yeryüzünde meydana gelecek 10 farklı olaya göz atıyoruz.

1. DÜNYADAKİ BİTKİ, HAYVAN VE MİKROORGANİZMA TÜRLERİNİN NEREDEYSE YARISI YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK





Amazon yağmur ormanları, 40 bin bitki türü, 3 bin tatlı su balığı türü, 370 sürüngen türü ve 2 milyondan fazla böcek türü de dahil olmak üzere, dünya genelindeki bütün türlerin yüzde 10'unu barındırıyor. Uzmanlara göre şu anda günde yaklaşık 137 hayvan, bitki ve böcek türü yok oluyor. Bu da yılda yaklaşık 50 bin canlı türü demek. Eğer Amazon ormanları tamamen yok olursa, Dünya üzerindeki canlı türlerinin neredeyse yarısı da yok olma tehlikesi altına girecek.

2. İNSAN HASTALIKLARINI TEDAVİ EDEN TIBBİ İLAÇLARIN NEREDEYSE YÜZDE 90'I, AMAZON ORMANLARINDAKİ DOĞAL MADDELERDEN ÜRETİLDİĞİNDEN, DEV BİR SAĞLIK SORUNU ORTAYA ÇIKACAK

Modern tıp dünyası, kelimenin tam anlamıyla Amazon yağmur ormanlarının zenginliklerine bağlı. Yağmur ormanları ortadan kalkarsa, tedavi edici ilaçlarda da büyük bir azalma meydana gelebilir. Şu anda, glokom, lösemi, kalp hastalığı ve sıtmayı tedavi eden ilaçlar da dahil olmak üzere birçok farklı ilaç, Amazon yağmur ormanlarında bulunan bitkilerden elde ediliyor.

3. KURAKLIK VE SEL BASKINLARI AYNI ANDA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Amazon yağmur ormanları tahrip olursa, orman bölgesindeki yağışlar azalarak iklim değişikliğini daha da hızlandıracak. Bu durum, bazı bölgelerde aşırı kuraklığa, bazı bölgelerde ise sel ve su baskınlarına neden olacak. Bu durum, ayrıca bulaşıcı hastalıkların da ciddi oranda artmasını sağlayacak. Şu anda, Amazon'daki ormanların bazı bölgelerindeki yağış miktarı, zaten yüzde 25 oranında azalmış durumda.

4. KÜRESEL ISINMA DAHA ÇOK HIZLANIP, 5 VEYA 6 KAT DAHA FAZLA SERA GAZI SALINIMI OLACAK

Amazon yağmur ormanlarındaki ağaçlar ve bitkiler, havadaki karbondioksiti emerek bir bakıma hava kirliliğine de engel oluyor. Ancak ormanlar yok olduğunda, belkide milyarlarca ton karbondioksit havaya salınacak ve 5-6 kat daha fazla sera gazı etrafa yayılacak. Bu da küresel ısınmanın daha da hızlanmasına neden olacak.

5. DÜNYA GENELİNDEKİ YİYECEK ÇEŞİTLERİNİN NEREDEYSE YÜZDE 80'İ YOK OLABİLİR

Amazon yağmur ormanları, yaklaşık 3 bin çeşit meyveye ev sahipliği yapıyor. Bu ormanlar, avokado, incir, portakal, greyfurt, limon, muz, mango, ananas, kahve, hindistancevizi, çikolata, ve domates gibi meyvelerin yaklaşık yüzde 80'ine sahip. Amazon yağmur ormanlarını kaybetmek, yiyecek çeşitliliğimizin de oldukça azalmasına neden olacak.

6. HAVA KALİTESİ DÜŞECEK VE DAHA FAZLA KARBONDİOKSİT SOLUMAK ZORUNDA KALACAĞIZ

Dünya Vahşi Yaşam Örgütüne göre, Amazon ormanları, yaklaşık olarak 100 milyar metrik ton karbon depoluyor. Amazon yağmır ormanları yok olduğunda ise karbondioksitin oksijene dönüşümü duracak ve bu da tüm gezegenin hava kalitesini önemli ölçüde düşürecek.

7. YAĞIŞLARDAKİ AZALMA KURAKLIĞI ARTIRARAK DAHA FAZLA ORMAN YANGINI RİSKİ DOĞACAK

İnsanlar tarafından çıkarılan yangınların, Amazon yağmur ormanlarına işkence ettiği gerçeğini bir kenara bırakırsak, sıcaklıklar 3 derece yükseldiğinde başlayacak doğal yangınlar, Amazon ormanlarının yüzde 75'ini yok edebilir. Bu durum, zincirleme reaksiyon etkisi yaratarak yağmurların da azalmasına neden olacak ve en sonunda ise dünya genelindeki orman yangınları büyük ölçüde artacak.

8. YAĞMUR ORMANLARINA SIĞINAN YAKLAŞIK 30 MİLYON İNSAN EVLERİNİ KAYBEDECEK

Amazon, 30 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor ve bu kişilerin yaklaşık 2.7 milyonu yerli. 350'den fazla etkin grubun Amazon'da yaşadığını ve yemek, barınma ve geleneksel tıp için Amazon'un doğal kaynaklarını kullandığını düşünürsek, bütün bu insanlar evlerini kaybedebilir.

9. DÜNYADAKİ TATLI SULARIN YÜZDE 20'Sİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Amazon nehri, dünyadaki tatlı suyun, yaklaşık olarak 5'te 1'ini depoluyor. Bu da hem Brezilya'ya hem de çevredeki bölgelere oldukça fazla yarar sağlıyor. Her saniye, Amazon Nehri'nden Atlantik Okyanusu'na yaklaşık 175 bin metreküp tatlı su akıyor. Amazon'daki ormanların yok olması ve buna bağlı olarak yağış miktarının oldukça azalması, nehirdeki tatlı su kaynaklarını da yok edecek.

10. KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN 3 BİN BİTKİNİN YÜZDE 70'Sİ YOK OLABİLİR





Kanser hücrelerine karşı direnç gösteren yaklaşık 3 bin bitkinin yüzde 70'i, Amazon yağmur ormanlarında bulunuyor. Amazon yağmur ormanlarının ortadan kalkması durumunda ortaya çıkabilecek olası sonuçlardan biri de kanser tedavisindeki ilaçların tamamen yok olacağıdır.

Tekno 'on' serimizin 10. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.

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