AMD yeni Ryzen 3000 serisi işlemcilerini duyurdu

Bu yıl piyasaya çıkması beklenen yeni nesil AMD Ryzen işlemcileri, Computex 2019 etkinliğinde konuşan AMD CEO'su Lisa Su tarafından açıklandı. Yeni nesil Zen 2 mimarisine dayanan işlemciler, Ryzen 2000 serisine göre çarpıcı performans geliştirmeleri sunacak. Ryzen 3000 serisinin en üst seviyesinde ise 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X modeli bulunacak.





AMD RYZEN 9 3900X

Ryzen 3000 serisinin en güçlü işlemcisi olarak tanıtılan 3900X, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığıyla dikkat çekiyor. 3.8 GHz frekans hızına sahip olacak üst düzey işlemci, turbo ile 4.6 Ghz hızına ulaşabilecek. 105W TDP değerine sahip olan Ryzen 9 3900X'in fiyatı ise 499 dolar olarak açıklandı.





AMD'nin yeni Ryzen 3000 serisinin diğer modellerine baktığımızda, karşımıza 8 çekirdekli 3800X ve 3700X modelleri çıkıyor. Bu işlemcileri, 6 çekirdekli 3600X ve 3600 modelleri takip ediyor.

AMD'nin uygun fiyatlı yeni işlemci modelleri ise sırasıyla 249 ve 199 dolar fiyat etiketine sahip 3600X ve 3600 modelleri olacak. İşlemcilere ait tüm detayları yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.

AMD'nin yeni Ryzen 3000 serisi işlemcileri, bu yıl içinde piyasaya sürülerek kullanıcılarla buluşacak.

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