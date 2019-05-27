taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0537
Euro
6.782
Altın
1285.58
Borsa
86888.15
Gram Altın
250

AMD yeni Ryzen 3000 serisi işlemcilerini duyurdu

AMD'nin üzerinde çalıştığı Ryzen 3000 serisi, 5 farklı işlemci ile birlikte tanıtıldı.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 10:47..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bu yıl piyasaya çıkması beklenen yeni nesil AMD Ryzen işlemcileri, Computex 2019 etkinliğinde konuşan AMD CEO'su Lisa Su tarafından açıklandı. Yeni nesil Zen 2 mimarisine dayanan işlemciler, Ryzen 2000 serisine göre çarpıcı performans geliştirmeleri sunacak. Ryzen 3000 serisinin en üst seviyesinde ise 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X modeli bulunacak.

amd

AMD RYZEN 9 3900X

Ryzen 3000 serisinin en güçlü işlemcisi olarak tanıtılan 3900X, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığıyla dikkat çekiyor. 3.8 GHz frekans hızına sahip olacak üst düzey işlemci, turbo ile 4.6 Ghz hızına ulaşabilecek.  105W TDP değerine sahip olan Ryzen 9 3900X'in fiyatı ise 499 dolar olarak açıklandı.

amd

AMD'nin yeni Ryzen 3000 serisinin diğer modellerine baktığımızda, karşımıza 8 çekirdekli 3800X ve 3700X modelleri çıkıyor. Bu işlemcileri, 6 çekirdekli 3600X ve 3600 modelleri takip ediyor.

AMD'nin uygun fiyatlı yeni işlemci modelleri ise sırasıyla 249 ve 199 dolar fiyat etiketine sahip 3600X ve 3600 modelleri olacak. İşlemcilere ait tüm detayları yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.

AMD'nin yeni Ryzen 3000 serisi işlemcileri, bu yıl içinde piyasaya sürülerek kullanıcılarla buluşacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

245
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

270
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

44
Van'a 50 fabrika açılacak

Van'a 50 fabrika açılacak

134
İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

83
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

35
Atatürk portresi el emeğiyle tadilattan geçti

Atatürk portresi el emeğiyle tadilattan geçti

231
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir