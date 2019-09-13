Android 10, telefonunuzun USB girişi kirlendiğinde sizi uyaracak

Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü, bir süredir beta test aşamasında bulunuyordu. Çeşitli testlerden sonra birçok akıllı telefon için yayınlanacak olan Android 10 işletim sistemi, ilk olarak Google Pixel akıllı telefonları için kullanıma sunuldu.

Android 10'un, akıllı telefonlara getirdiği birçok yenilik bulunuyor. Bu yeniliklerden biri ulan USB kirlenme algılama özelliği, işinize oldukça yarayabilir.

USB GİRİŞİNİZ KİRLENDİĞİNDE VEYA ISINDIĞINDA HABERİNİZ OLACAK

Android 10 ile birlikte USB bağlantı noktanızdaki sorunlardan anında haberiniz olacak. Yeni özellik, USB girişiniz aşırı ısındığında, kirlendiğinde veya sıvı birikintisi olduğunda size bildirim gönderecek. Bu özellik açık olduğunda ve sistem herhangi bir sorun tepit ettiğinde, USB girişiniz otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve Android 10, bağlantı noktasını temizlemenizi isteyecek. Dilerseniz bu özelliği ayarlar menüsünden kapatarak uyarı almayı durdurabileceksiniz.

Aşırı ısınma özelliği ise, USB bağlantı noktanız aşırı ısındığında, telefonunuz normal sıcaklığa dönene kadar şarj kablosunu çıkarmanızı isteyecek. Bütün bu yeni özellikler, Android 10'un desteklediği bütün telefonlarda kullanılabilecek.

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android 10 işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru, desteklenen telefonlara da gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon üreticileri hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladığında, sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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