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Angelina Jolie resmi olarak soyadını değiştirdi

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin velayet ve mal paylaşımı sebebiyle 2016'dan beri süren boşanma davasında ikili için sona gelindi .

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 07:15..
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Dünyaca ünlü iki ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt 2016’dan beri boşanma aşamasındaydı. Angelina Jolie resmi olarak bekar kalmasının ardından soyadını değiştirdi. Artık tüm resmi işlemlerde Jolie soyadını kullanacak.

Çift, çocuklarına Jolie-Pitt soyadını vermişti. Çocuklar bu soyadı kullanmaya devam edecek.

ÇOCUKLARI ANGELİNA ALDI

Angelina Jolie, boşanmadan sonra Los Angeles'da satın aldığı evinde 17 yaşındaki Maddox, 14 yaşındaki Pax 13 yaşındaki Zahara, 12 yaşındaki Shiloh ve 10 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox ile birlikte yaşıyor.

Angelina Jolie resmi olarak soyadını değiştirdi

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