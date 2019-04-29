taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9541
Euro
6.6553
Altın
1284.78
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.862

Ankara'da bin 131 adet sahte içki ele geçirildi

Tatil beldelerine satış amaçlı götürülmek istenen bin 131 şişe sahte içki, 40 adet boş içki şişesi ve 516 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

AA | 29.04.2019 - 09:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesi istikametinde yaptıkları yol uygulamasında, şüpheli A.T'nin kullandığı 07 LOJ 47 plakalı araçta arama yaptı.

131 ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Aramada çeşitli marka ve cinslerde 752 bandrolsüz ve 379 sahte bandrollü olmak üzere toplam bin 131 şişe sahte içki, 40 boş içki şişesi, 516 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilirken, sürücü A.T, gözaltına alındı. İçkilerin tatil beldelerine satış amaçlı götürülmek istenirken

KAÇAKÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da bin 131 adet sahte içki ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

62
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

54
New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

30
Vildan Atasever'i istemeye geldiler

Vildan Atasever'i istemeye geldiler

20
Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

93
Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış

Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış

21
Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir