Ankara'da bin 131 adet sahte içki ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesi istikametinde yaptıkları yol uygulamasında, şüpheli A.T'nin kullandığı 07 LOJ 47 plakalı araçta arama yaptı.

131 ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Aramada çeşitli marka ve cinslerde 752 bandrolsüz ve 379 sahte bandrollü olmak üzere toplam bin 131 şişe sahte içki, 40 boş içki şişesi, 516 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilirken, sürücü A.T, gözaltına alındı. İçkilerin tatil beldelerine satış amaçlı götürülmek istenirken

KAÇAKÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.