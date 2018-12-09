Ankara’da karbonmonoksit gazından 5 kişi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Ankara Mamak Dutluk Mahallesi 1041 Sokak’taki bir gecekonduda tek yaşayan aynı aileden babaanne Zahide Yüksel (61), baba Yücel Ercan (34), anne Deniz Ercan (33) ile çocukları Berfin Zahide Ercan (10) ve Melike Hazal Ercan (8) sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

HASTANEDE TEDAVİLER SÜRÜYOR

Durumu anında fark eden baba Yücel Ercan, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 112 acil servisi ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin zehirlenen aileye ilk müdahalesi yapıldıktan sonra aile fertleri, olay yerine gelen ambulanslarla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik ailenin hastanede tedavi gördükleri öğrenildi.