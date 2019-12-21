Ankara'da otomobil çarpan yaya yaşamını yitirdi

İngiltere'de mahkeme, iç istihbarat servisi MI5'ın ajanlarının ve muhbirlerinin suça karışmalarının yasal olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya ziyaretinde yaptığı açıklamada asgari ücretle ile ilgili bir jest yapacağını söyledi.