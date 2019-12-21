taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Ankara'da otomobil çarpan yaya yaşamını yitirdi

Ankara’da yolun karşına geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA | 21.12.2019 - 05:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara’nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Ankara Şehir Hastanesi sapağında, Z.S. idaresindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil bulvar üzerinde Bilkent istikametinde ilerlerken karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan 58 yaşındaki adam yerde hareketsiz kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ankara'da otomobil çarpan yaya yaşamını yitirdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Z.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken talihsiz adamın cansız bedeni de adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da otomobil çarpan yaya yaşamını yitirdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

70
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

63
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

60
Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

20
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

16
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

32
İstanbul'da biri yeşil kategoride 2 terörist yakalandı

İstanbul'da biri yeşil kategoride 2 terörist yakalandı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir