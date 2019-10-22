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Antalya'da 21 yıl cezası kesinleşen firari yakalandı

Antalya'da 10 ayrı suçtan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs 2017 yılında cezaevinden kaçmıştı.

İHA | 22.10.2019 - 03:56..
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Antalya, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme' ve ’yaralama’ gibi 10 ayrı suçtan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 2017 yılında firar eden Gökhan T.’nin (34) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gökhan T.'nin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş ekipleri, şüphelinin Saray Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Gökhan T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste ve şüphelinin üst aramasında ise 1 adet tabancayla buna ait 15 adet mermi ve 20.5 gram esrar ele geçirildi. Gökhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Antalya'da 21 yıl cezası kesinleşen firari yakalandı

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