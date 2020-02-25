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Sinop'ta, 'en mutlu kent’ sevinci

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Çivileme olarak 40 metreden atladı, yüzerek çıktı

1 Antalya'da ölüme meydan okuyan adam Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu.

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3 Suudi Arabistan, Fury'ye 400 milyon sterlin önerecek Dünyaca ünlü boksör Tyson Fury için Suudi Arabistan, 400 milyon sterlinlik bir teklif hazırladı.

4 Hindistan kentleri hava kirliliğinde zirvede Hava kirliliğinin tehlikeli düzeyde olduğu Hindistan'da 21 kent, bu alanda üst sıralarda yer alıyor.

5 İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akşamüzeri meydana gelen depremin, Van'da hissedildiği aktarıldı.

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