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Antalya'da ölüme meydan okuyan adam

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili falezlerinde, 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu.

DHA | 25.02.2020 - 17:56..
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Antalya Konyaaltı Varyantları'na kıyısı bulunan 40 metrelik falezin uç kısmına, öğle saatlerinde gelen bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden, kıyafetleriyle birlikte kendini denize bıraktı.

Dik bir şekilde ayaklarının üzerine denize düşen adı öğrenilemeyen kişiyi, bir arkadaşı da cep telefonuyla görüntüledi.

40 metreden çivileme atladı, yüzerek çıktı İZLE

ÖLÜME MEYDAN OKUDU

Bu kişinin denize düştükten sonra ellerini havaya kaldırmasıyla, arkadaşları alkışladı. 'Antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 40 metre yüksekten ölüme meydan okurcasına atlaması şaşkınlığa neden oldu.

Antalya'da ölüme meydan okuyan adam

Antalya'da ölüme meydan okuyan adam

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