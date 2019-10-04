Antalya'da otopark kavgası kamerada

Kepez ilçesinde bir hırdavat malzemeleri üzerine iş yapan Sercan Ünal, deposunun önüne araç park etme nedeniyle başka bir iş yeri sahibi ile sorunlar yaşıyordu. 2 aydır devam eden sorun sonrasında Sercan Ünal ve diğer iş yeri sahibi kadının nişanlısı arasında kavga çıktı.

ARACI ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Sercan Ünal, iş yerini kapatıp evine gideceği esnada, tartışmalı olduğu şahıs ile sopalı kavgaya tutuştu. Aracını park edip elinde sopayla araç içinde hareket etmeye hazırlanan Sercan Ünal’a vurmaya çalışan saldırgan, yanında bulunan kadın tarafından engellenmeye çalışılırken darbelerden kaçmak isteyen Sercan Ünal, aracını kendisine saldıran kişinin üzerine sürdü.

"15 YILLIK KOMŞUM"

Güvenlik kamerasına da anbean yansıyan olayın ardından, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Sercan Ünal, “2 aydır bu şahıs, aracımı depomun önüne koymamamı istiyor. Dükkanım olduğu için aracımı koyma hakkımın olduğunu söylüyorum. Bunları söylüyorum ama şahıs hakaret etti. 15 yıllık komşum. Kolumdan darp raporu aldım, arabamın camı çatladı.” dedi.

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ÖZÜR DİLEDİ

İstenmeyen bir olay yaşadıklarını anlatan Ünal, aracın geçişi sırasında zarar gören kadın komşusundan özür diledi.