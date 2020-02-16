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Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

Antalya'da 'Fıtır Börek' ustası Ali Murat Hizay, serpme börek olarak da bilinen Türk böreğini Amerikalılara tanıtmasının ardından, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

DHA | 16.02.2020 - 23:03..
  1. Haberler
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Antalya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan yöresel 'serpme börek' olarak bilinen 'fıtır' çok az yağ kullanılması, incecik açılan hamuru, iç malzemesinin bol ve farklı çeşitlerden oluşmasıyla biliniyor.

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

200 ÇEŞİDİ VAR

Kıymalı-peynirli, karışık içli, kaşarlı, kuru meyveli, tahinli gibi 200 çeşidi bulunan börek, Antalyalıların özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği lezzetler arasında gösterilirken, böreğinin müdavimleri arasında kentteki bürokratlar, belediye başkanları, sanatçılar yer alıyor.

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

HAMURU HAVADA DÖNDÜRÜLÜYOR

100 gram hamura yalnızca 1 çorba kaşığı yağ kullanılmasının yanı sıra, hamur 3 gün dinlendirilip daha sonra mermer tezgahta elle açılıyor. Havada döndürülerek esnetilip ince bir yaprak gibi açılan hamur usta ellerde lezzetli böreğe dönüşüyor.

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

Antalya'da işletme sahibi 27 yıllık börek ustası Ali Murat Hizay, bu lezzetin Antalya dışına taşmasında öncülük edenlerden. Ulusal televizyon kanallarındaki yarışmalarda şov yaparak böreği tanıtan Hizay, her sabah mermer tezgahın başına geçerek böreğini bizzat kendisi açıyor. Havada birkaç tur döndürülen hamur yufka gibi incelirken, altına konulan her türlü yazı rahatlıkla okunabiliyor.

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

AMERİKALILAR HAYRAN KALDI

Böreğin lezzetiyle birlikte yapımını da bir görsel şölene çeviren Hizay, geçen ay ABD'de bir restoranlar zincirinden börek yapması için davet aldı. Burada Amerikalı müşterilere böreğin nasıl yapıldığını şovla anlatan Hizay, hem böreğin lezzetiyle hem de görsel şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA ADAY

Daha büyük hamur açmak için her gün hem börek, hem de antrenman yaptığını anlatan Ali Murat Hizay, tavsiyeler üzerine Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday olmaya hazırlanıyor. Daha büyük hamur açarak Türkiye'yi ve Antalya'yı bu şekilde duyurmayı hedeflediğini kaydeden Hizay, "Hamurun gramajı çok azdır. 100 gram kullanıyoruz. İç malzemesi boldur. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyorum. Daha büyük hamur açarak Türk mutfağının tanıtımını yaparız" dedi.

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

Antalya'nın meşhur böreği 'fıtır', Guinness'e aday

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