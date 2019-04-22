AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik bir propaganda faaliyeti devam ediyor. Çin yönetimi 1 milyondan fazla Uygur Türkü'nü toplama kamplarına alarak işkence ve zulme tabi tutuyor.

Avrupa Parlamentosu, Çin'e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğa son verme ve tüm toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Pekin yönetimini, haklarında hiçbir suçlama, yargılama veya mahkumiyet kararı bulunmadan Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik uygulanan keyfi tutukluluğa son vermeye çağıran kararı 18'e karşı 505 oyla kabul etti.

AP: ENDİŞELİYİZ

Kararda, Uygur, Kazak ve Tibetlilerin yanı sıra Hristiyan ve diğer birçok dini ve etnik azınlığa karşı kurulan baskıdan endişe duyulduğu belirtildi.

Toplama kampındaki insanların durumunun hızla kötüye gittiği ve temel insan haklarının dahi kısıtlandığı vurgulanan kararda, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının, Çin'in diğer bölgelerine yayılacağına dair bilgilerin de endişe verici olduğu ifade edildi.

Avrupalı parlamenterler bu bağlamda Çin'i tüm toplama kamplarını ve gözaltı merkezlerini derhal kapatmaya ve gözaltına alınan kişileri de koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırdı.

ÇİN: BİZ BURADA İNSANLARI TOPLUMA KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çin yönetimi ise toplama kamplarını dünyaya, "yeniden eğitim" ya da "mesleki eğitim merkezi" olarak lanse ediyor ve buralarda tuttuğu kişiler"aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı hedeflediğini öne sürüyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın kısmen görülmesine izin verdi. BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise Çin Komünist Partisi yetkilileri ve hükümet makamları geri çeviriyor.