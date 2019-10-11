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Apple, akıllı gözlüklerini gelecek yıl piyasaya sürecek

Apple'ın üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik gözlüklerinin, gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 10:44..
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Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir raporda; Apple'ın, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin geliştirilmesiyle ilgili bazı sorunlarla karşılaştığı ve şirketin, artırılmış gerçekliğe sahip gözlük teknolojisini geçici olarak durdurma kararı aldığı yer almıştı. Ancak güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüklerinde neredeyse sona yaklaştığını ve seri üretim aşamasına geldikleri bildirmişti.

apple

GELECEK YIL SATIŞA ÇIKABİLİR

Apple'ın iOS 13 güncellemesini yayınlamasının ardından bazı incelemeler yapan uzmanlar, artırılmış gerçeklik gözlükleri hakkında bazı ipuçları elde etmişti. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise, gözlüklerin 2019'un dördüncü çeyreğinde seri üretime gireceğini ve 2020 yılının ikinci çeyreğine kadar satışa çıkacağını açıkladı.

Kuo'ya göre Apple, artırılmış gerçeklik gözlüklerini geliştirmek için bazı şirketlerle ortak çalışıyor.

apple

iPHONE'LARA BAĞLI ÇALIŞACAK

Yeni gelen bilgilere göre, Apple'ın yeni akıllı gözlüğünün üzerinde herhangi bir işlemci veya grafik birimi bulunmayacak. Gözlükler, tamamen iPhone veya iPad'lere bağlı bir şekilde çalışacak. Ayrıca Apple, bu gözlükleri ayrı bir cihaz olarak değil, iPhone aksesuarı olarak satışa çıkaracak.

UWB BAĞLANTI TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK

Apple, yeni artırılmış gerçeklik gözlüklerinin iPhone'lara kablosuz bağlantı gerçekleştirmesi için ise, iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan UWB bağlantı teknolojisini kullanacak.

'Nedir bu UWB bağlantı teknolojisi?' dediğinizi duyar gibiyiz. Apple'ın UWB teknolojisi hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki bağlantıdan ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

 

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Apple, akıllı gözlüklerini gelecek yıl piyasaya sürecek

Apple, akıllı gözlüklerini gelecek yıl piyasaya sürecek

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