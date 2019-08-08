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Apple, arama yapan uygulamaları iOS 13 ile sınırlandıracak

Apple, iOS 13 ile birlikte VoIP desteğini kullanarak arama yapabilen uygulamalara sınır getirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 12:20..
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Voice Over Internet Protocol, kısaca VoIP özelliği WhatsApp, Skype ve Facebook Messenger gibi uygulamaların sesli arama yapabilmelerini sağlayan bir protokoldür. Bu özellik sayesinde IP bağlantısı üzerinden ücretsiz bir şekilde arama yapabilen uygulamalar, aynı zamanda arka planda da çalışarak kullanıcıların rahat bir şekilde iletişim kurmalarını sağlıyor.

Arka planda sesli arama yapmak için çalışan bu uygulamalar, aynı zamanda kullanıcıların verilerini de toplayabiliyor. Ancak Apple, arka planda kullanıcı verilerinin toplanmasına son vermek için bu uygulamaların kullandığı VoIP özelliğini iOS 13 ile birlikte kısıtlamaya hazırlanıyor.

voip

iOS 13 UYGULAMALARA SINIR GETİRECEK

Apple, iPhone 11 serisi ile birlikte kullanıma sunulacak iOS 13 işletim sistemi ile birlikte uygulamaların arka planda kullandığı VoIP izinlerine kısıtlama getirerek veri toplamalarını engelleyecek. Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalar iOS 13 ile birlikte yalnızca arama esnasında bu tip servisleri kullanarak arka planda veri toplayamayacak.

WhatsApp, uçtan uça şifreleme yöntemi de dahil olmak üzere birçok özelliği için VoIP özelliğini kullanıyor. Apple'ın iOS 13 ile birlikte getireceği söz konusu sınırlandırma nedeniyle sesli arama yapılabilen uygulamalar yeniden tasarlanmak zorunda kalabilir.

İOS 13

FACEBOOK APPLE İLE GÖRÜŞÜYOR

Facebooki söz konusu sınırlandırmalardan etkilenmemek için Apple ile görüştüklerini açıkladı. Şirket, VoIP özelliğini veri toplamak için değil, kullanıcı deneyimini artırmak için kullandığını söylüyor.

Ancak Apple, iOS 13 ile birlikte bu kısıtlamaları hayata geçirmekte oldukça kararlı. Şirket, uygulama geliştiricilerinin yeni kurallara uyması için gelecek yıl nisan ayına kadar süre tanıdı.

Apple, bu kısıtlamaların kullanıcı gizliliğini daha iyi koruyacağını ve iOS cihazlarının performansını artıracağını belirtti. Arka plan uygulamaları sistem kaynaklarını daha hızlı tükettiğinden, bu kısıtlamalar aynı zamanda iPhone'ların şarj ömrünü de artıracak.

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