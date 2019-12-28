taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Apple ile Qualcomm, 5G'li iPhone'lar için hızlı hareket ediyor

Qualcomm, 5G’li iPhone modelleri için olabildiğince hızlı çalıştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Huawei ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerken, Apple ise bu konu hakkında sessizliğini koruyor.

Birçok kullanıcı Apple'ın bu konuda oldukça geç kaldığını savunurken, gelecek yıl bütün iPhone modellerinin 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor.

ÖNCELİKLİ GÖREV: 5G DESTEKLİ iPHONE

Qualcomm başkanı Cristiano Amon, gelecek yıl tanıtılacak iPhone’lara 5G desteği getirmek için olabildiğince hızlı çalıştıklarını belirtirken,  şu andaki öncelikli görevlerinin 5G destekli iPhone’lar için Apple’a yardımcı olmak olduğunu açıkladı.

İPHONE

QUALCOMM'UN MODEMLERİ KULLANILACAK

Geçtiğimiz aylarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti. Ardından uzun süren anlaşmazlıklardan sonra Qualcomm ile tekrar anlaşan şirket, gelecek yıl satışa çıkacak 5G destekli iPhone modellerinde Qualcomm'un modemlerini kullanacak.

Apple, kendi modemlerini ise 2022 yılından itibaren iPhone'lara getirecek.

şaej

5G, iPHONE FİYATLARINI ARTIRABİLİR

iPhone fiyatları hakkında hazırlanan yeni bir rapora göre, telefonlarda 5G desteğinin bulunması, iPhone'ların ortalama satış fiyatını 150 dolar artıracak.

Şu anda piyasada bulunan ve 5G desteğine sahip birçok telefon, diğer modellere göre daha pahalı satılıyor.

Öyle görünüyor ki bu durum, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 serisinde de karşımıza çıkacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Apple ile Qualcomm, 5G'li iPhone'lar için hızlı hareket ediyor

Apple ile Qualcomm, 5G'li iPhone'lar için hızlı hareket ediyor

Apple ile Qualcomm, 5G'li iPhone'lar için hızlı hareket ediyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

222
Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları düşürüldü

Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları düşürüldü

42
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara haramdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara haramdır

390
Osmaniye'de 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın vuruldu

Osmaniye'de 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın vuruldu

18
Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

42
Zlatan Ibrahimovic AC Milan ile anlaştı

Zlatan Ibrahimovic AC Milan ile anlaştı

16
Yerli otomobili beğendiği için linç edilen CHP'liler

Yerli otomobili beğendiği için linç edilen CHP'liler

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir