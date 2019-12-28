Apple ile Qualcomm, 5G'li iPhone'lar için hızlı hareket ediyor

Huawei ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerken, Apple ise bu konu hakkında sessizliğini koruyor.

Birçok kullanıcı Apple'ın bu konuda oldukça geç kaldığını savunurken, gelecek yıl bütün iPhone modellerinin 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor.

ÖNCELİKLİ GÖREV: 5G DESTEKLİ iPHONE

Qualcomm başkanı Cristiano Amon, gelecek yıl tanıtılacak iPhone’lara 5G desteği getirmek için olabildiğince hızlı çalıştıklarını belirtirken, şu andaki öncelikli görevlerinin 5G destekli iPhone’lar için Apple’a yardımcı olmak olduğunu açıkladı.

QUALCOMM'UN MODEMLERİ KULLANILACAK

Geçtiğimiz aylarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti. Ardından uzun süren anlaşmazlıklardan sonra Qualcomm ile tekrar anlaşan şirket, gelecek yıl satışa çıkacak 5G destekli iPhone modellerinde Qualcomm'un modemlerini kullanacak.

Apple, kendi modemlerini ise 2022 yılından itibaren iPhone'lara getirecek.

5G, iPHONE FİYATLARINI ARTIRABİLİR

iPhone fiyatları hakkında hazırlanan yeni bir rapora göre, telefonlarda 5G desteğinin bulunması, iPhone'ların ortalama satış fiyatını 150 dolar artıracak.

Şu anda piyasada bulunan ve 5G desteğine sahip birçok telefon, diğer modellere göre daha pahalı satılıyor.

Öyle görünüyor ki bu durum, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 serisinde de karşımıza çıkacak.

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