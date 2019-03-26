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Apple iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone modellerini ve güncellemeyle gelen yeni özellikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 11:48..
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Apple, dün gece düzenlediği etkinlikte, iOS'un en güncel sürümü 12.2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile iPhone telefonlara gelen yeni özelliklere hep beraber göz atıyoruz.

Bir süredir beta testinde olan iOS 12.2 güncellemesi, belirli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Söz konusu güncelleme ile iPhone'lara gelecek yenilikler ise şu şekilde:

APPLE NEWS DESTEĞİ

apple

iOS 12.2 güncellemesi, Apple News+ abonelik hizmeti için destek sağlayacak. Kullanıcılar Apple News aracılığıyla, çeşitli haber ve dergi servislerine abone olabilecek.

 

YENİ ANİMOJİLER

apple

Kullanıcıların kendi fotoğraflarından emojiler yaratabildiği Animoji galerisine; zürafa, köpekbalığı, domuz ve baykuş seçenekleri de eklendi.

 

AIRPLAY 2 VE HOMEKIT DESTEĞİ

apple

iOS 12.2, AirPlay 2 ve HomeKit desteği için temel hazırlıyor. LG, Sony ve Samsung gibi şirketlerin bu yılın sonunda piyasaya çıkaracağı televizyonlarda AirPlay 2 ve HomeKit desteği de olacak. iOS 12.2 güncellemesi, kontrol merkezine eklenen yeni bir uzaktan kumandayı da içeriyor.

Bunlara ek olarak çeşitli güvenlik güncellemeleri ve performans geliştirmeleri içeren iOS 12.2 güncellemesinin, telefonunuza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne göz atabilirsiniz.

iOS 12.2. GÜNCELLEMESİ ALAN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 5s
  • iPhone SE
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6S
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X

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