Apple, iOS 13.1 güncellemesini 1 hafta erkene aldı

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınladı. Sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, gelen bilgilere göre oldukça fazla sorun içeriyordu.

Dünya genelinde birçok sorunun ortaya çıkmasından sonra Apple, söz konusu sorunları, 30 Eylül'de yayınlayacağı iOS 13.1 güncellemesi ise çözeceğini açıklamıştı. Ancak şirket, daha fazla beklemek istemeyerek, söz konusu güncellemeyi 1 hafta erken yayınlayacak.

iOS 13.1, 24-25 EYLÜL TARİHLERİNDE YAYINLANACAK

Apple, birçok hata düzeltmesi ve güvenlik güncelleştirmesi içeren iOS 13.1 sürümünü, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunacak.

iOS 13.1 güncellemesinin, yarın akşam saatlerinde aşağıdaki iPhone modelleri için yayınlanması bekleniyor:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

iPhone X R

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

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