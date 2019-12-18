Apple Mac Pro fiyatına satın alabileceğiniz 5 şey

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni Mac Pro modelini ülkemizde satışa çıkardı. Şirket, resmi internet sitesinde yeni Mac Pro modelinin fiyatını ise 42 bin 999 TL olarak açıkladı.

Apple, Mac Pro'nın ürün yükseltme sayfasında hemen hemen her parçayı özelleştirip ürününüzü geliştirebiliyorsunuz. Bütün parçaları en yüksek seviyede seçtiğinizde ise Mac Pro'nun fiyatı 420 bin 397 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Biz de bu içeriğimizde, en yüksek özellikteki Mac Pro yerine alabileceğiniz 5 farklı şeyi listeledik.

1. 35 ADET iPHONE 11 PRO MAX

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11 Pro Max modelinin, ülkemizdeki başlangıç fiyatı 12 bin TL. Apple Mac Pro'ya 420 bin 397 TL vermek yerine, 35 adet iPhone 11 Pro Max satın alabilirsiniz.

2. 23 BİN 355 AYLIK NETFLİX ABONELİĞİ

Netflix'in ülkemizde kullanıma sunduğu üç farklı abonelik paketi bulunuyor. Apple Mac Pro yerine 23 bin 355 aylık temel paket (1944 yıl) satın alabilir, gelecek nesillerinizi Netflix aboneliği derdinden kurtarabilirsiniz.

3. 2 TESLA CYBERTRUCK





Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla'nın en yeni ve inanılmaz aracı Cybertruck, Türk lirasına çevirdiğimizde yaklaşık 210 bin liradan satılıyor. Apple Mac Pro almak yerine 2 adet Cybertruck alabilirsiniz. Ayrıca 397 liranız da cebinizde kalıyor :)

4. 42 BİN 39 AYLIK VEYA 4 BİN 671 YILLIK ENSONHABER ABONELİĞİ

Ensonhaber'i reklamsız deneyimlemek ve yorumlarınızın onay sürecine takılmasını engellemek için aylık veya yıllık abonelik satın alabilirsiniz. Apple Mac Pro yerine, 42 bin 39 aylık veya 4 bin 671 yıllık Ensonhaber üyeliği satın alabilir, bütün dünyanın yüz yıllar boyunca Ensonhaber'i reklamsız görüntülemesini sağlayabilirsiniz :)

5. 1 ADET DÜŞÜK SEVİYE FORVET

Apple Mac Pro'ya 420 bin 397 TL vermek yerine, 60 bin euro, yani yaklaşık 390 bin TL'ye Meksikalı forvet Arturo Chávez'i satın alabilir ve tuttuğunuz takıma hediye edebilirsiniz.

Peki siz 420 bin 397 TL'ye neler satın alırdınız? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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