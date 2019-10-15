Apple Pay, 3 Avrupa ülkesinde daha kullanıma sunuldu

Apple tarafından sunulan bir mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti olan Apple Pay, ilk defa 2014 yılında kullanıcılara sunulmuştu. Aradan geçen 5 yılın ardından, Avrupa'daki genişlemesine devam eden sistem, bugünden itibaren Almanya, Avusturya ve Hollanda'daki kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Uluslararası aktif bir mobil banka olan Bunq'un kurucusu ve CEO'su Ali Niknam, ''Avusturyalı kullanıcılar artık Maestro ve Mastercard kartlarını Apple Pay için etkinleştirebiliyorlar. Bu, kullanıcılara iPhone veya Apple Watch'ları ile istedikleri zaman, nereye giderlerse gitsinler, ödeme yapma özgürlüğü veriyor.” ifadelerini kullandı.
Avusturya'da Apple Pay yöntemini destekleyen bankalar:
- Boon
- Erste Bank und Sparkasse,
- Monese
- N26
- Revolut
- VIMpay
HOLLANDA VE ALMANYA'DA DA KULLANIMA AÇILDI
Hollanda ve Almanya'da yaşayan kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch cihazlarından Apple Pay'i kullanarak, temassız olarak ödeme yapabilecek. Almanya ve Hollanda'da Appe Pay yöntemini destekleyen bankalar ise şu şekilde:
Almanya:
- Allianz
- American Express
- Boon.
- Bunq
- Comdirect
- Consors Bank
- Consors Finanz
- Crosscard
- Deutsche Bank
- Deutsche Kreditbank
- fidor BANK
- Fleetmoney
- Hanseatic Bank
- HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG
- Klarna
- Monese
- N26
- Netbank
- o2 Banking
- Revolut
- Ticket Restaurant Edenred
- Viabuy
- VIMpay
Hollanda:
- Bunq
- ING
- Monese
- N26
- Revolut
- ABN Amro
Apple Pay;'i aktif bir şekilde kullanabilmeniz için, Apple'ın kredi kartı müşterisi olduğunuz banka ile bir anlaşma yapması gerekiyor. Şirket, ülkemizde herhangi bir banka ile anlaşma sağlamadığından, ülkenmizdeki kullanıcılar bu servisten yararlanamıyor.
Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.
@eshteknoloji