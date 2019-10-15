Apple Pay, 3 Avrupa ülkesinde daha kullanıma sunuldu

Apple tarafından sunulan bir mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti olan Apple Pay, ilk defa 2014 yılında kullanıcılara sunulmuştu. Aradan geçen 5 yılın ardından, Avrupa'daki genişlemesine devam eden sistem, bugünden itibaren Almanya, Avusturya ve Hollanda'daki kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Uluslararası aktif bir mobil banka olan Bunq'un kurucusu ve CEO'su Ali Niknam, ''Avusturyalı kullanıcılar artık Maestro ve Mastercard kartlarını Apple Pay için etkinleştirebiliyorlar. Bu, kullanıcılara iPhone veya Apple Watch'ları ile istedikleri zaman, nereye giderlerse gitsinler, ödeme yapma özgürlüğü veriyor.” ifadelerini kullandı.

Avusturya'da Apple Pay yöntemini destekleyen bankalar:

Boon

Erste Bank und Sparkasse,

Monese

N26

Revolut

VIMpay

HOLLANDA VE ALMANYA'DA DA KULLANIMA AÇILDI

Hollanda ve Almanya'da yaşayan kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch cihazlarından Apple Pay'i kullanarak, temassız olarak ödeme yapabilecek. Almanya ve Hollanda'da Appe Pay yöntemini destekleyen bankalar ise şu şekilde:

Almanya:

Allianz

American Express

Boon.

Bunq

Comdirect

Consors Bank

Consors Finanz

Crosscard

Deutsche Bank

Deutsche Kreditbank

fidor BANK

Fleetmoney

Hanseatic Bank

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG

Klarna

Monese

N26

Netbank

o2 Banking

Revolut

Ticket Restaurant Edenred

Viabuy

VIMpay

Hollanda:

Bunq

ING

Monese

N26

Revolut

ABN Amro

Apple Pay;'i aktif bir şekilde kullanabilmeniz için, Apple'ın kredi kartı müşterisi olduğunuz banka ile bir anlaşma yapması gerekiyor. Şirket, ülkemizde herhangi bir banka ile anlaşma sağlamadığından, ülkenmizdeki kullanıcılar bu servisten yararlanamıyor.

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