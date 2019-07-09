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Apple'ın kurucusu Steve Wozniak: Facebook'u silin

Apple kurucularından olan Steve Wozniak, kullanıcıların Facebook'u silmeleri gerektiğini belirtti.

DHA | 09.07.2019 - 14:14..
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Yaptığı birçok sıra dışı açıklama ile zaman zaman gündeme gelen, geçtiğimiz şubat ayında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e güvenmediğini dile getiren ve Apple'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı açıklamada kullanıcılara Facebook hesaplarını silmeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti.

steve wozniak

'ÖZEL HAYATINIZI KORUYUN ÇAĞRISI

"Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir ki" diyen Wozniak, kullanıcıların özel hayatını korumaları için Facebook hesaplarını silmeleri gerektiğini savundu.

Wozniak'ın bu açıklamalarının sebebi ise 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimleri. Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini seçimleri etkilemek için kullanmakla suçlanan İngiliz şirket Cambridge Analytica ile ilgili yaşananlar, Facebook'un kullanıcıların gizliliğini gerektiği gibi sağlayamadığını ortaya çıkarmıştı.

Facebook, yaşanan olaylar sonrası kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalla ilgili 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıklamıştı.

facenook

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz şubat ayında yaptığı bir ropörtajda, ‘’Mark Zuckerberg'i konuşurken gördüğümde yaptığı açıklamaların hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum ve ona güvenimi kaybettim.’’ ifadelerini kullanan Wozniak, Facebook hesabını uzun bir süre önce sildiğini ve Facebook kullanmadığını da sözlerine eklemişti.

Steve Wozniak ve Steve Jobs:

steve kons

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