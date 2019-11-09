Arınç'ın damadını FETÖ'den aklayan kararın gerekçesi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim'de görülen davada; Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter beraat etti.

Yeter, karar duruşmasındaki son sözlerinde; "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme ise; Ekrem Yeter'e "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" beraat kararı verdi.

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mahkemenin Ekrem Yeter'in beraatiyle ilgili gerekçeli kararında; "Sanığın 17-25 Aralık 2013 öncesi dönemdeki eylemlerinin örgüt üyeliği için gerekli olan süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik taşımadığı ve sempati boyutunda kaldığı" ifade edildi. Bu nedenle delil yeterliliğinden beraatine karar verildiği belirtildi.

BANK ASYA'YA PARA YATIRMASI

Ayrıca Yeter'in, Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya yatırdığı 41 bin liranın "cüzi bir miktar" olduğu ve "darbeden bir hafta sonraya kadar yasal faaliyetlerine devam eden bankadaki rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım olarak değerlendirilemeyeceği" ifade edildi.