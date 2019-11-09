taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Arınç'ın damadını FETÖ'den aklayan kararın gerekçesi

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in beraat etmesiyle ilgili açıklanan gerekçeli kararda, 'örgütle ilişkisi sempati boyutunda' ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Arınç'ın damadını FETÖ'den aklayan kararın gerekçesi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim'de görülen davada; Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter beraat etti.

Yeter, karar duruşmasındaki son sözlerinde; "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme ise;  Ekrem Yeter'e "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" beraat kararı verdi.

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mahkemenin Ekrem Yeter'in beraatiyle ilgili gerekçeli kararında; "Sanığın 17-25 Aralık 2013 öncesi dönemdeki eylemlerinin örgüt üyeliği için gerekli olan süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik taşımadığı ve sempati boyutunda kaldığı" ifade edildi. Bu nedenle delil yeterliliğinden beraatine karar verildiği belirtildi.

Arınç'ın damadını FETÖ'den aklayan kararın gerekçesi

BANK ASYA'YA PARA YATIRMASI

Ayrıca Yeter'in, Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya yatırdığı 41 bin liranın "cüzi bir miktar" olduğu ve "darbeden bir hafta sonraya kadar yasal faaliyetlerine devam eden bankadaki rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım olarak değerlendirilemeyeceği" ifade edildi.

Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı beraat etti haberi
Arınç'ın damadını FETÖ'den aklayan kararın gerekçesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi

Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi

175
Antalya'da intihar eden ailenin ardında bıraktığı mektup

Antalya'da intihar eden ailenin ardında bıraktığı mektup

676
Macron'dan sonra Pompeo'dan NATO yorumu

Macron'dan sonra Pompeo'dan NATO yorumu

92
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

56
Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

73
Antalya'da 4 kişi oturdukları evde ölü bulundu

Antalya'da 4 kişi oturdukları evde ölü bulundu

257
Ekrem İmamoğlu, Angela Merkel'le sohbet etti

Ekrem İmamoğlu, Angela Merkel'le sohbet etti

406
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir