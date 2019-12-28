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Arnavutköy'de motosiklet kazası

Otomobile çarpan motosikletli, başını otomobilin arka camına çarparak yaralandı. Kaza anı ise otomobilde bulunan araç kamerasına yansıdı.

DHA | 28.12.2019 - 14:47..
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İstanbul Arnavutköy'de, otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Ahmet Abali, başını öndeki otomobilin bagaj camına çarptıktan sonra yola savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası Suriyeli Abali, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yüzünde ve başında kesikler oluşan Ahmet Abali, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Abali'nin kaza anında kask kullanmadığı da ortaya çıktı.

Arnavutköy'de motosiklet kazası VİDEO


''TÜMSEĞE GELİNCE MECBUREN HIZIMI KESTİM''

Cadde üzerinde seyir halindeyken kasise geldiğinde yavaşladığını söyleyen otomobil sürücüsü Feyzullah Alparslan, "Tümseğe gelince mecburen hızımı kestim, zaten yavaş gidiyordum. Aracımın bagajında bulunan araç kamerasından da görüleceği üzere yavaşladığımı fark etmeyen motosikletli arkadaş arkadan aracıma çarptı. Bagaj camına kafasını vurdu, bagaj camı kırıldı, motosikletli de hafif şekilde yaralandı." dedi.

Arnavutköy'de motosiklet kazası


Arnavutköy'de motosiklet kazası

Arnavutköy'de motosiklet kazası

Arnavutköy'de motosiklet kazası


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