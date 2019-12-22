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Artvin'de yola inen ayıya otomobil çarptı

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı kendine gelince olay yerinden kaçtı. Araçlarından inemeyen sürücüler ise ayının uzaklaşmasını bekledi.

İHA | 22.12.2019 - 16:58..
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Artvin-Borçka karayolu Sümbüllü Viyadüğü'nde, Murat Ç. yönetimindeki 55 SK 590 plakalı otomobil, aniden yola çıkan boz ayıya çarptı.

SÜRÜCÜ AYIYI FARK EDİNCE ARAÇTAN İNEMEDİ

Kazada ayı yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle bir müddet kendine gelemeyen ayı, karayolunda uzun bir süre bekledi. Sürücü Murat Ç. ise ayıya çarptığını fark edince aracından inmedi.

Artvin'de yola inen ayıya otomobil çarptı

AYI KENDİNE GELEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kendine gelen ayı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, kaza sonrası başka bir araç sürücüsünün yaşananları cep telefonu ile görüntülediği belirtildi.

Artvin'de yola inen ayıya otomobil çarptı

KAZA TUTANAĞI TUTULDU

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaza tutanağı tutarak, yaralı ayı ve yavru için inceleme başlattı.

Artvin'de yola inen ayıya otomobil çarptı

Artvin'de yola inen ayıya otomobil çarptı

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