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Arzu Yanardağ: Bu devirde playboy mu kaldı

Arzu Yanardağ, DM’den mesaj atan bazı erkeklerin, karşılık alamayınca "Zengin playboy değilim diye cevap vermiyorsun!" demelerine isyan etti.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 14:54..
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Oyuncu ve manken Arzu Yanardağ, sosyal medya üzerinden bazı erkek takipçilerinin kendisine yolladığı mesajlara sinirlendi.

"SALAKLIKLARA GELEMİYORUM"

42 yaşındaki güzel, Instagram'da şu mesajı paylaştı: "DM'den yazdıkları salaklıklara, zengin playboy olmadıkları için cevap vermediğimi düşünen kıt zekalılar var.

"İŞİM OLMAZ"

Bu güven nereden geliyor acaba? Bu devirde playboy mu kalmış? Kaldıysa bile, bugüne kadar onlarla işim olmadı. Bundan sonra da asla olmaz. Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum." ifadelerini kullandı.

Arzu Yanardağ: Bu devirde playboy mu kaldı

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