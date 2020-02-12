Aslı Bekiroğlu: Büyük destek aldım

Oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun, iCloud hesabı hacklenmiş ve birçok fotoğrafı ve videosu internete düşmüştü.

Aralarında müstehcen fotoğraf ve videolarının da olduğu Bekiroğlu, Google ve diğer sosyal medya hesaplarında en çok arananlar listesine girmişti.

Katıldığı bir lansmanda artık hayata farklı bir yerden bakmaya başladığını söyleyen Bekiroğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"İYİLİĞE İNANMAYA BAŞLADIM"

“Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyliğe yeniden inanmamı sağladı.

"DESTEK BANA İYİ GELDİ"

Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum.”