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Aslı Enver ile Murat Boz barıştı iddiası

Bir kez daha ilişkilerine noktayı koyan Aslı Enver ve Murat Boz'un hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını beraber izledikleri iddia edildi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 10:32..
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Aslı Enver ile Murat Boz barıştı iddiası

Yıllardır birlikte olan ve daha önce de iki kez ayrılıp barışan Aslı Enver ile Murat Boz, ekim ayında ilişkilerine nokta koymuştu.

BARIŞ DERBİSİ

İkilinin ayrılığa dayanamayarak aşklarına bir şans daha verdiği ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edildi.

"ÖZEL HAYAT KONUŞMAM BİLİYORSUNUZ"

Acun Medya'nın yemeğine katılan Murat Boz çıkışta muhabrilerin sorularını yanıtladı. Murat Boz, iddiaların sorulması üzerine kısa sürekli bir şok yaşayarak "Arkadaşlar özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum" dedi.

Murat Boz'un çıkan haberleri yalanlamaması ve ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip ediyor olması barış iddialarını güçlendirdi.

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı iddiası

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